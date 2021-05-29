В Сочи поздно вечером завершились переговоры российского и белорусского президентов

Владимир Путин и Александр Лукашенко общались более 5 часов. Об итогах встречи пока не сообщается. Перед началом переговоров белорусский руководитель пообещал предоставить российскому коллеге некие документы, которые связаны с инцидентом вокруг вынужденной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair.