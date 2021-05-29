В Сочи поздно вечером завершились переговоры российского и белорусского президентов

Владимир Путин и Александр Лукашенко общались более 5 часов. Об итогах встречи пока не сообщается. Перед началом переговоров белорусский руководитель пообещал предоставить российскому коллеге некие документы, которые связаны с инцидентом вокруг вынужденной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
2021-05-29T01:04:55+03:00
2021-05-29T01:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 29 мая 2021
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