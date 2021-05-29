В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Они продолжались более 5 часов. Никаких заявлений по итогам встречи пока сделано не было. Нынешняя встреча лидеров уже третья за год и первая – после инцидента с принудительной посадкой рейса авиакомпании Ryanair в Минске. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевчи. Он и его спутница россиянка Софья Сапега были задержаны. Накануне переговоров в Кремле говорили, что могут поднять вопрос о переводе задержанной на родину. Эту тему, среди прочих, должен был поднять российский президент.

Адвокат россиянки Александр Филанович добился возможности увидеться с ней только через пять дней после её задержания. Юриста не пускали в изолятор, объясняя это нехваткой комнат для свиданий в СИЗО КГБ белорусской столицы.

Сейчас адвокат сказал, что София Сапега не теряет бодрость духа, выглядит доброй и здоровой, и что «с ее слов никакое физическое насилие к ней не применялось».

Власти республики публично так и не объяснили, в чём именно обвиняют россиянку. Ранее «Новая газета» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков. Освободить россиянку на сегодняшний день потребовала Великобритания, Эстония, Франция, Норвегия и другие страны. Из Москвы таких обращений к Минску пока не поступало.

После инцидента с рейсом Ryanair ряд европейских стран ввел ограничение на полеты белорусских авиакомпаний и рекомендовал своим перевозчикам избегать воздушного пространства республики.

