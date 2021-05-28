С космодрома «Восточный» запустили ракету «Союз» со спутниками OneWeb

Она выводит на орбиту 36 аппаратов связи – они должны отделяться группами в течение следующих трех часов. Старт должен был состояться еще вчера, но его перенесли на резервную дату. В «Роскосмосе» это объяснили техническими причинами. Оператор запуска пояснил, что дело было в необходимости замены электрооборудования.

Нынешний пуск OneWeb уже седьмой по счету и четвертый полностью коммерческий старт с «Восточного».