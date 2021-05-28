Берлин официально признал геноцидом убийства коренного населения Намибии, совершенные немецкими военными

Речь идет о периоде колонизации этой страны в конце XIX-начала XX века. Как сказал министр иностранных дел Германии, в знак признания страданий, причиненных жертвам, власти хотят поддержать африканскую страну в рамках программы реконструкции и развития на сумму свыше одного миллиарда евро.

Ранее Германия уже приносила официальные извинения и предлагала компенсацию, однако, в Намибии отказывались ее принять, сочтя незначительной. По данным телерадиокомпании «Дойче Велле», речь шла о десяти миллионах евро. Теперь в столице Виндхуке будет подписана соответствующая декларация, куда в июне специально для этого отправится глава немецкого МИД.