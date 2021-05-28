Телеканал Disney не планировал показывать короткометражку с главным персонажем геем в России

В ответ на предупреждение Роскомнадзора в компании заявили, что анимационная лента не заявлена в программе канала и не была в эфире. Ответ Disney приводит агентство ТАСС. Ранее российский регулятор направил профилактическое письмо, в котором разъяснил нормы российского законодательства, запрещающего распространять среди детей информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.

Речь идет об анимационном короткометражном мультфильме «Out», который вышел год назад. Главный герой Грэг скрывает от родителей свою гомосексуальность