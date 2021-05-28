Заседания форума «Петербургский диалог» отменили

Об этом говорится на сайте форума. Председатель правления Рональд Пофалла отметил, что «Петербургский диалог» призван наводить мосты между Берлином и Москвой, однако запрещая его членам работать в России и «угрожая им драконовскими мерами» делать это нельзя. Заседание должно было пройти с 8 по 9 июля.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной немецкие неправительственные организации «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен».

Форум был создан 20 лет назад по инициативе Владимира Путина и занимавшего тогда пост канцлера Германии Герхарда Шредера.