Движение судов по проливу Босфор возобновили после аварии танкера

Судно «Рава», на котором ранее поломалось рулевое управление, отогнали к месту якорной стоянки. Буксиры береговой охраны срочно прибыли к танкеру после того, как он начал дрейфовать в сторону берега. Как сообщает администрация Стамбула, инцидент не привел к человеческим жертвам и не нанес ущерба окружающей среде.



В конце марта Суэцкий канал полностью перекрыл севший на мель контейнеровоз. Движение было возобновлено только пять дней спустя. Из-за инцидента в канале скопилась пробка из почти полутысячи кораблей.