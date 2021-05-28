В Москве госпитализировали рабочего после падения отколовшейся части памятника Ивану Крылову

Пятый канал со ссылкой на источники пишет, что речь идет о монументе поэту-баснописцу, расположенному на Патриарших прудах. Мужчина копал под ним яму, когда часть памятника, изображающая книгу, обрушилась на рабочего. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Причиной происшествия называют нарушение техники безопасности.