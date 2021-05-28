В Москве госпитализировали рабочего после падения отколовшейся части памятника Ивану Крылову

Пятый канал со ссылкой на источники пишет, что речь идет о монументе поэту-баснописцу, расположенному на Патриарших прудах. Мужчина копал под ним яму, когда часть памятника, изображающая книгу, обрушилась на рабочего. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Причиной происшествия называют нарушение техники безопасности.
2021-05-28T22:31:51+03:00
2021-05-28T22:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 28 мая 2021
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