Всемирное антидопинговое агентство призвало Международную федерацию спортивной стрельбы перенести из РФ чемпионат мира

Всемирное антидопинговое агентство призвало Международную федерацию спортивной стрельбы перенести из России чемпионат мира. Первенство запланировано на вторую половину августа 2022 года. Сайт Inside the Games со ссылкой на письмо федерации пишет, что это мотивировали санкции в отношении российского спорта, которые не позволяют стране принимать международные соревнования и отправлять команды под национальным флагом на олимпийские и параолимпийские игры.

В марте Международная федерация спортивной стрельбы уже уведомляла ВАДА, что перенос турнира из России грозит иском со стороны национальной Федерации.