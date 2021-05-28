Всемирная организация здравоохранения призвала проявить терпение в вопросе установления происхождения коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе брифинга сказал, что быстрых результатов ждать не стоит. По его словам, потребуется целый ряд миссий, чтобы окончательно прояснить этот вопрос, если это вообще будет возможно.

Доклад международной группы экспертов о поездке в Китай был опубликован в марте. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу, хотя назвали наименее вероятным возникновение новой инфекции в лабораторных условиях. Многие западные страны выразили сомнение в том, что эксперты получили полную информацию и образцы.

