Z Архив новостей новости
5 1 6 889
Эксклюзив Эха 22:04, 28 мая 2021

Власти Ульяновской области скорректировали указ о вакцинации против коронавируса из-за жалоб предпринимателей

Бизнесмены и местные жители, которые, как сообщает интернет-издание Znak.com, вышли на пикеты увидели в распоряжении губернатора фактически принуждение к обязательной вакцинации. Согласно документу, с 1 июня должны были уйти на удаленный режим работы предприятия, в которых меньше 60% работников сделали прививку от коронавируса.

25 мая Якутия первой из российских регионов объявила о введении обязательной вакцинации. Однако после того, как об этом стали массово писать СМИ, власти изменили слово «обязательная» на «массовая».

Позже против подобных инициатив высказался президент Владимир Путин.

Социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин объясняет заявление Путина об отмене планов по обязательной вакцинации россиян политическими соображениями. Об этом Григорий Юдин рассказал в эфире «Эха Москвы».

Григорий Юдин считает логичным истерическое отношение к вакцинации, учитывая, что очень многие россияне получают информацию из государственных СМИ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 151 6 19996 10:15
8читать ;смотреть
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 152 6 21895 08:53
Голосование
Кто лучше?
5 87 6 12747 25.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 46 6 7015 25.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 40 6 6820 10:58
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Рассуждение о народе Народ – это мы все. И Ломоносов, и соседний с ним мужик из того рыбного обоза. И академик Вавилов, и негодяи, его уничтожавшие…

5 117 6 20425 16:31
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 270 6 48125 24.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 69 6 13115 14:09
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35139 26.05
8читать ;смотреть
Новости

Глава ирландской авиакомпании Ryanair обвинил белорусские власти во лжи В письме, которое Майкл О’Лири направил министерству транспорта республики, он сказал, что у главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск…

5 89 6 17851
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 70 6 13909 08:11
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 111 6 22212 22.05
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 26902 25.05
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 175 6 39633 23.05
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Кому нужны выборы? Кто конкретно предполагается в качестве зрителей спектакля? Свои собственные граждане? Да ладно, не надо смешить!

5 25 6 5759 11:06
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Фактически по объемам власти, влияния, политическому потенциалу Лукашенко вассал Путина на данный момент…

5 23 6 5417 17:08
#слушать 32:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Следствие убедилось в виновности Фургала применяя новейшую методику допроса Адвокат Сергея Фургала Сергей Гроза заявил, что с материалами исследования пока не знакомился, что не помешало ему назвать их квазинаучными экспериментами, которым следствие пытается заменить доказательства…

5 35 6 24175
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 89098 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 86 6 12645 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 232 6 200905 24.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови…

5 67 6 78046 24.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9129103
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4917739

Сегодня в эфире