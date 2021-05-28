Власти Ульяновской области скорректировали указ о вакцинации против коронавируса из-за жалоб предпринимателей

Бизнесмены и местные жители, которые, как сообщает интернет-издание Znak.com, вышли на пикеты увидели в распоряжении губернатора фактически принуждение к обязательной вакцинации. Согласно документу, с 1 июня должны были уйти на удаленный режим работы предприятия, в которых меньше 60% работников сделали прививку от коронавируса.



25 мая Якутия первой из российских регионов объявила о введении обязательной вакцинации. Однако после того, как об этом стали массово писать СМИ, власти изменили слово «обязательная» на «массовая».

Позже против подобных инициатив высказался президент Владимир Путин.

Социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин объясняет заявление Путина об отмене планов по обязательной вакцинации россиян политическими соображениями. Об этом Григорий Юдин рассказал в эфире «Эха Москвы».

Григорий Юдин считает логичным истерическое отношение к вакцинации, учитывая, что очень многие россияне получают информацию из государственных СМИ.