Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о снятии своей кандидатуры с праймериз партии «Единая Россия»

Это связано с переходом на новую должность, рассказала Поклонская в своем телеграм-канале.
Поклонская добавила, что готовится снова надеть китель, но ведомство пока уточнять не стала. Ранее Наталья Поклонская была прокурором Крыма.
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Это связано с переходом на новую должность, рассказала Поклонская в своем телеграм-канале.
Поклонская добавила, что готовится снова надеть китель, но ведомство пока уточнять не стала. Ранее Наталья Поклонская была прокурором Крыма.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…