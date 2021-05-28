Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что протоколы безопасности баз НАТО в Европе несколько лет находились в открытом доступе. Их рассекретили по ошибке.

Американские военные, которые должны заниматься охраной и обслуживанием ядерного оружия в Европе, заучивали наизусть секретную информацию о своих объектах с помощью общедоступных приложений для запоминания слов на карточках Chegg, Quizlet и Cram. Об этом написала международная расследовательская группа Bellingcat. Она утверждает, что эти программы никак не скрывают свои данные, и если в поисковике Google набрать название армейского объекта и какой-либо термин из специализированного жаргона, то можно найти информацию о базах, которую военные прописали там сами.

В расследовании сказано, что таким образом любой желающий мог узнать кодовые слова, которыми пользовались на базе, понять, как выглядят отличительные знаки, позволяющие пройти в закрытую зону или выяснить, где именно находятся хранилища, в которых предположительно могут находиться термоядерные бомбы. Информация о некоторых базах появилась таким образом в сети еще в 2013-ом году.

Сейчас эти данные недоступны. Авторы материала отметили, что после того, как они направили запрос об этом в НАТО и вооруженные силы США, эти карточки пропали.

Официально Соединённые Штаты не раскрывают сведения о том, в каких именно европейских странах хранятся их ядерные боеголовки.