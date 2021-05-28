Белый дом не будет отменять встречу Джо Байдена и Владимира Путина на фоне новых обвинений в адрес российских хакеров

«Никаких изменений в отношении саммита Джо Байдена и Владимира Путина нет», — заявила сегодня Представитель Белого Дома Карин Жан Пьер после того, как компания Microsoft сообщила о новой хакерской атаке со стороны российских спецслужб— хакеры из группировки Nobelium, которые ранее совершили атаку на правительство США через программное обеспечение SolarWind и за которыми стоит Служба Внешней Разведки России, атаковали Американское агентство международного развития — USAID. Взлом был осуществлен через сервис отправки имейлов Constant Contact, которым пользуется USAID. Хакеры разослали от имени агентства фишинговые имейлы в более чем 150 организаций, с которыми сотрудничает USAID, на 3000 учётных записей. С помощью вредоносных программ в этих имейлах преступники смогли получить доступ к внутренним данным этих организаций. Более четверти получателей хакерских имейлов — это организации, занимающиеся международным развитием, гуманитарными вопросами и деятельностью в области прав человека — и часто критикуют российских режим и президента Владимира Путина за нарушение прав человека. Несмотря на это, Представитель Белого дома заявила, что Вашингтон намерен двигаться дальше по вопросу саммита в Женеве 16 июня.

Между тем председатель комитета по разведке Сената США на фоне сообщений о новой кибератаке призвал жестко наказывать Россию за подобные действия.