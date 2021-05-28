Полиция Гамбурга застрелила вооруженного ножом мужчину

Житель немецкого города останавливал проезжающие автомобили и угрожал им холодным оружием, — сообщают правоохранители в Твиттере. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, пытались нейтрализовать нарушителя спокойствия с помощью перцового баллончика и электрошокера, а после один из стражей порядка смертельно ранил нападавшего. В сообщении говорится, что власти не исключают экстремистский мотив злоумышленника, других подробностей не приводится.