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21:31, 28 мая 2021

Полиция Гамбурга застрелила вооруженного ножом мужчину

Житель немецкого города останавливал проезжающие автомобили и угрожал им холодным оружием, — сообщают правоохранители в Твиттере. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, пытались нейтрализовать нарушителя спокойствия с помощью перцового баллончика и электрошокера, а после один из стражей порядка смертельно ранил нападавшего. В сообщении говорится, что власти не исключают экстремистский мотив злоумышленника, других подробностей не приводится.


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