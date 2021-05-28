Полиция Гамбурга застрелила вооруженного ножом мужчину

Житель немецкого города останавливал проезжающие автомобили и угрожал им холодным оружием, — сообщают правоохранители в Твиттере. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, пытались нейтрализовать нарушителя спокойствия с помощью перцового баллончика и электрошокера, а после один из стражей порядка смертельно ранил нападавшего. В сообщении говорится, что власти не исключают экстремистский мотив злоумышленника, других подробностей не приводится.
2021-05-28T21:31:37+03:00
2021-05-28T21:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 28 мая 2021
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