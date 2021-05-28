Московские власти считают, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась

По словам мэра Сергея Собянина, в столице снижается как число заболевших, так и число госпитализированных. При этом сам уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким. В связи с этим, градоначальник снова рекомендовал жителям сделать прививку от коронавируса. По последним данным, которые опубликовал оперативный штаб, в Москве за сутки выявили свыше 3 тысяч случаев заражения – больше трети от общего числа новых инфицированных по стране.