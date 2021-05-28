Московские власти считают, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась

По словам мэра Сергея Собянина, в столице снижается как число заболевших, так и число госпитализированных. При этом сам уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким. В связи с этим, градоначальник снова рекомендовал жителям сделать прививку от коронавируса. По последним данным, которые опубликовал оперативный штаб, в Москве за сутки выявили свыше 3 тысяч случаев заражения – больше трети от общего числа новых инфицированных по стране.
2021-05-28T21:30:37+03:00
2021-05-28T21:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 28 мая 2021
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