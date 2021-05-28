Объем задолженности россиян по ипотеке впервые превысил 10 триллионов рублей

По сравнению с прошлым месяцем, согласно данным Центробанка, этот показатель вырос на почти 3%, по сравнению с прошлым годом – и вовсе на 25%. При этом общий размер просроченной ипотеке приближается к 70 миллиардам рублей. Как пишет издание VTimes, признанное в России иностранным агентом, россияне спешат взять ипотеку, опасаясь, что она подорожает еще больше. По сравнению с прошлым месяцем, ставка выросла.