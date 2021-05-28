Трем задержанным сотрудникам белорусского издания TUT.BY предъявили обвинения

В сообщении «Белорусской ассоциации журналистов» говорится, что речь идет о главном бухгалтере компании и менеджере проекта. Чуть ранее стало известно об обвинении вдове основателя портала, которая находится под домашним арестом. При этом статья до сих пор неизвестна, так как адвокат находится под подпиской о неразглашении. Ранее Департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии сообщил о заведении дела в отношении должностных лиц TUT.BY по подозрению в налоговых нарушениях. В центральном офисе и региональных отделениях одного из крупнейших независимых изданий страны прошли обыски. В СИЗО и под домашним арестом находятся 15 сотрудников TUT.BY.
2021-05-28T21:01:02+03:00
2021-05-28T21:01:02+03:00
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21:01, 28 мая 2021
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