Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера

Как сообщает телеканал NTV, судно из-за поломки рулевого управления начало дрейфовать в сторону берега и было остановлено в трехстах метрах от него срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Сейчас танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
2021-05-28T21:00:36+03:00
2021-05-28T21:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 28 мая 2021
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