Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера

Как сообщает телеканал NTV, судно из-за поломки рулевого управления начало дрейфовать в сторону берега и было остановлено в трехстах метрах от него срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Сейчас танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.