AstraZeneca подаст обновленный пакет документов, чтобы одобрить испытания комбинированной со «Спутником» вакцины

Компания AstraZeneca вскоре подаст обновленный пакет документов, чтобы одобрить испытания комбинированной со «Спутником» вакцины. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на англо-шведского производителя препарата. О планах провести клинические испытания говорилось еще в конце прошлого года, однако, как написало издание «Фармвестник», этический комитет российского Минздрава не одобрил эти работы.

Несколько месяцев назад в ряде европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку.