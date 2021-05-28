Z Архив новостей новости
5 3 6 1011
20:32, 28 мая 2021

AstraZeneca подаст обновленный пакет документов, чтобы одобрить испытания комбинированной со «Спутником» вакцины

Компания AstraZeneca вскоре подаст обновленный пакет документов, чтобы одобрить испытания комбинированной со «Спутником» вакцины. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на англо-шведского производителя препарата. О планах провести клинические испытания говорилось еще в конце прошлого года, однако, как написало издание «Фармвестник», этический комитет российского Минздрава не одобрил эти работы.

Несколько месяцев назад в ряде европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 146 6 18692 10:15
8читать ;смотреть
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 151 6 20587 08:53
Голосование
Кто лучше?
5 85 6 12493 25.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 46 6 6963 25.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 38 6 6252 10:58
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 63 6 10700 14:09
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Рассуждение о народе Народ – это мы все. И Ломоносов, и соседний с ним мужик из того рыбного обоза. И академик Вавилов, и негодяи, его уничтожавшие…

5 87 6 15150 16:31
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 270 6 48114 24.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35112 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 69 6 13292 08:11
Блоги

Карина Орлова журналист

Возникнет вопрос: кто здесь власть? Выглядит всё с этими российскими хакерскими атаками на США сейчас так…

5 29 6 5845 17:57
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 111 6 22197 22.05
Новости

Глава ирландской авиакомпании Ryanair обвинил белорусские власти во лжи В письме, которое Майкл О’Лири направил министерству транспорта республики, он сказал, что у главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск…

5 82 6 16770
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 26895 25.05
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Кому нужны выборы? Кто конкретно предполагается в качестве зрителей спектакля? Свои собственные граждане? Да ладно, не надо смешить!

5 25 6 5302 11:06
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 175 6 39618 23.05

Популярное за неделю

Новости

Следствие убедилось в виновности Фургала применяя новейшую методику допроса Адвокат Сергея Фургала Сергей Гроза заявил, что с материалами исследования пока не знакомился, что не помешало ему назвать их квазинаучными экспериментами, которым следствие пытается заменить доказательства…

5 35 6 22163
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 87466 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 85 6 12410 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 232 6 200634 24.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови…

5 67 6 77984 24.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9129043
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4917626

Сегодня в эфире