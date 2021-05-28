Пять уроженцев Таджикистана приговорены к срокам до 17 лет по делу о подготовке теракта в Москве

О решении окружного военного суда сообщает агентство «Интерфакс». Сами фигуранты дела вину не признают, защита намерена обжаловать приговор. Материалы дела были засекречены, источник агентства утверждал, что обвиняемые хотели совершить теракт при помощи грузового автомобиля. По версии следствия, куратор из Сирии приказал им устроить взрыв возле штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, а затем напасть на пассажиров в пригородные электрички. Оба теракта так и не были совершены.