Генпрокуратур Белоруссии завела дела на министра иностранных дел Латвии и мэра Риги

Как следует из сообщения на сайте ведомства, их подозревают по статье о возбуждении национальной вражды. Поводом стало снятие государственного флага Белорусии возле рижской гостиницы, где живут белорусские хоккеисты. Латвийская столица в эти дни принимает Чемпионат мира. 24 мая после инцидента с пассажирским самолетом компании Ryanair мэр распорядился заменить национальный флаг на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Генпрокуратура сочла это надругательством над государственной символикой и унижением национального достоинства граждан.