Генпрокуратур Белоруссии завела дела на министра иностранных дел Латвии и мэра Риги

Как следует из сообщения на сайте ведомства, их подозревают по статье о возбуждении национальной вражды. Поводом стало снятие государственного флага Белорусии возле рижской гостиницы, где живут белорусские хоккеисты. Латвийская столица в эти дни принимает Чемпионат мира. 24 мая после инцидента с пассажирским самолетом компании Ryanair мэр распорядился заменить национальный флаг на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Генпрокуратура сочла это надругательством над государственной символикой и унижением национального достоинства граждан.
2021-05-28T20:30:40+03:00
2021-05-28T20:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 28 мая 2021
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