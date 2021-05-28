Российская «Википедия» увидела угрозу в присвоении статуса иностранного агента в случае организации филиала в стране

Об этом на заседании думского комитета по информационной политике сказал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, – его слова приводит агентство «Интерфакс». Он подчеркнул, что «Википедиа» — некоммерческая организация, российское отделение которой существует на пожертвования пользователей.

При этом депутат Александр Хинштейн в ходе разговора сказал, что интернет-ресурс, как и другие сайты, сейчас стал «полем определенных баталий». Он указал на правки, которые вносятся в биографические статьи и используются в политических целях.