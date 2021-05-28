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20:02, 28 мая 2021

Организаторы журналистской конференции издания «Такие дела» обратились в полицию из-за срыва мероприятия в Махачкале

Об этом сайту «МБХ Медиа» рассказала правозащитница Светлана Алехина, которая должна была принять участие в дискуссии. Истцы требуют признать действия силовиков незаконными.

Неделю назад неизвестные сорвали встречу, посвященную журналистике на Кавказе. Провокаторы ворвались в гостиницу Приморская и устроили драку. На место происшествия приехали сотрудники уголовного розыска и полиции, которые задержали организаторов дискуссии и спикеров.


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