Об этом сайту «МБХ Медиа» рассказала правозащитница Светлана Алехина, которая должна была принять участие в дискуссии. Истцы требуют признать действия силовиков незаконными.
Неделю назад неизвестные сорвали встречу, посвященную журналистике на Кавказе. Провокаторы ворвались в гостиницу Приморская и устроили драку. На место происшествия приехали сотрудники уголовного розыска и полиции, которые задержали организаторов дискуссии и спикеров.
Организаторы журналистской конференции издания «Такие дела» обратились в полицию из-за срыва мероприятия в Махачкале
Об этом сайту «МБХ Медиа» рассказала правозащитница Светлана Алехина, которая должна была принять участие в дискуссии. Истцы требуют признать действия силовиков незаконными.