Суд признал незаконным недопуск адвоката к задержанным на акции протеста против поправок к Конституции

Защитница Мария Эйсмонт написала в фейсбуке, что выиграла дело и отметила, что мотивировочная часть решения появится позже. Адвокат подала иск в сентябре прошлого года. Поводом стал ее недопуск сразу к нескольким задержанным на акции против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Юриста не пускали в отделение под предлогом введенного плана «крепость». В разговоре с сайтом «Открытые медиа» Эйсмонт отметила, что это первый подобный прецедент.