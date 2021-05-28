Суд признал незаконным недопуск адвоката к задержанным на акции протеста против поправок к Конституции

Защитница Мария Эйсмонт написала в фейсбуке, что выиграла дело и отметила, что мотивировочная часть решения появится позже. Адвокат подала иск в сентябре прошлого года. Поводом стал ее недопуск сразу к нескольким задержанным на акции против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Юриста не пускали в отделение под предлогом введенного плана «крепость». В разговоре с сайтом «Открытые медиа» Эйсмонт отметила, что это первый подобный прецедент.
2021-05-28T20:01:50+03:00
2021-05-28T20:01:50+03:00
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20:01, 28 мая 2021
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