Европейский регулятор впервые разрешил применение вакцины от коронавируса для подростков

Препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech, можно использовать детям в возрасте от 12 до 15 лет. По словам экспертов, вакцина показала стопроцентную эффективность в проведенном в США исследовании. Подобные испытания проводят и другие компании. Ранее американская Moderna утверждала, что ее разработка эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 лет и старше.
2021-05-28T20:01:23+03:00
2021-05-28T20:01:23+03:00
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20:01, 28 мая 2021
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