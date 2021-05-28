Евросоюз пообещал Белоруссии выделить 3 миллиарда евро в случае смены власти

План ЕС предполагает финансовые вливания от европейских банков и помощь в проведении структурных реформ в обмен на демократизацию, — пишет газета РБК. Впервые о подготовке соответствующего плана еще в начале месяца говорили представители бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. На днях сумму помощи назвала председатель Еврокомиссии. Предполагается, что деньги будут выделены на три основных направления – восстановление экономики, поддержку реформ и инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.
2021-05-28T20:00:42+03:00
2021-05-28T20:00:42+03:00
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20:00, 28 мая 2021
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