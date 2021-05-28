Евросоюз пообещал Белоруссии выделить 3 миллиарда евро в случае смены власти

План ЕС предполагает финансовые вливания от европейских банков и помощь в проведении структурных реформ в обмен на демократизацию, — пишет газета РБК. Впервые о подготовке соответствующего плана еще в начале месяца говорили представители бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. На днях сумму помощи назвала председатель Еврокомиссии. Предполагается, что деньги будут выделены на три основных направления – восстановление экономики, поддержку реформ и инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.