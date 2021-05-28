Телеканал Disney получил предупреждение Роскомнадзора из-за фильма с главным героем нетрадиционной сексуальной ориентацией. В пресс-службе ведомства сообщили, что компании разъяснили нормы российского законодательства, которое запрещает распространять среди детей информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.

Речь идет об анимационном короткометражном мультфильме «Out», который вышел год назад. Главный герой – Грэг – готовится переехать в город вместе со своим парнем. Он боится рассказать родителям о своей ориентации и скрывает свою связь с помощью умной собаки и волшебства.