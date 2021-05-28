Редактора студенческого журнала DOXA заподозрили в клевете на следователя

Владимир Метелкин, обвиняемый в вовлечении подростков в протесты, стал фигурантом второго уголовного дела. Ранее он рассказывал о нежелательных знаках внимания от сотрудницы СК. Копию документа опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Метелкин и еще трое редакторов DOXA стали фигурантами дела в апреле. Оно было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. После жалобы Метелкина следователя Екатерину Жижманову отстранили от работы с ним.