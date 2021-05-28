Депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России»

В видеообращении в своем телеграм-канале она сказала, что это связано с новой работой, о которой Поклонская пообещала сообщить чуть позже. По ее словам, она снова сможет надеть китель, но не уточнила, какого ведомства. Ранее Поклонская была прокурором Крыма. Судя по ее словам, новая работа также будет связана с полуостровом.