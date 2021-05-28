Участника Pussy Riot арестовали на десять суток за акцию с радужными флагами на зданиях государственных ведомств

Участника группы Pussy Riot арестовали на десять суток за акцию с радужными флагами на зданиях государственных ведомств. Пресс-секретаря «Российской ЛГБТ-Сети» Тима Бесцвета признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Издание «МБХ Медиа» со ссылкой на адвокатов пишет, что они собираются обжаловать решение суда.

Антигомофобная акция, о которой идет речь, прошла еще в октябре прошлого года. Участники Pussy Riot вывесили радужные флаги, в том числе, на зданиях администрации президента, ФСБ, министерства культуры и Верховного суда.