Глава Ульяновской области на фоне протестов скорректировал указ о вакцинации против коронавируса

Согласно документу, с 1 июня должны были уйти на удаленный режим работы предприятия, в которых меньше 60% работников сделали прививку от коронавируса. Как пишет газета «Коммерсантъ», на указ пожаловались местные предприниматели. Между тем, интернет-издание Znak.com сообщает об одиночных пикетах, которые начались в Ульяновске. По словам местных жителей, недавний указ временного губернатора фактически принуждал к обязательной вакцинации.
2021-05-28T19:03:43+03:00
2021-05-28T19:03:43+03:00
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19:03, 28 мая 2021
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