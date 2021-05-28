Глава Ульяновской области на фоне протестов скорректировал указ о вакцинации против коронавируса

Согласно документу, с 1 июня должны были уйти на удаленный режим работы предприятия, в которых меньше 60% работников сделали прививку от коронавируса. Как пишет газета «Коммерсантъ», на указ пожаловались местные предприниматели. Между тем, интернет-издание Znak.com сообщает об одиночных пикетах, которые начались в Ульяновске. По словам местных жителей, недавний указ временного губернатора фактически принуждал к обязательной вакцинации.