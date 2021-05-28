ФСБ и СК отчитались о задержании членов экстремистской организации в Саратовской области

Интернет-издание Baza сообщает, что речь идёт о подростках.

В Федеральной службе безопасности объявили о задержании 14-ти частников украинской радикальной группировки МКУ. В сообщении сказано, что у этих людей изъяли холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств и пропагандистские материалы. Также, в ФСБ утверждают, что его сотрудникам удалось найти переписку о подготовке насильственных акций с идеологом этой группы, который находится на территории Украины.

На опубликованном ведомством видео с обысков показаны ножи, топоры, арбалеты и нацистская символика. Лица задержанных скрыты. Заметно, что это молодые люди, но их возраст не уточняется.

Интернет-издание Baza, не называя источника, пишет, что все участники сообщества, о котором идёт речь, учатся в школе. По данным портала, подростки называли себя «Объединение славян Саратовской области». В спецоперации по задержанию несовершеннолетних, как отмечает издание, участвовали более 100 сотрудников ФСБ, полиции, Росгвардии и Следственного комитета.

В отношении задержанных дела завели по статьям об организации и об участии в экстремистском сообществе. им грозит до десяти лишения свободы.