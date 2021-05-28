Минск запросит у Швейцарии правовую помощь по делу о ложном минировании рейса авиакомпании Ryanair

Белорусские следователи утверждают, что с почтового сервиса ProtonMail послали несколько электронных писем об угрозе взрыва на борту. Ранее сам провайдер утверждал, что сообщения отправили уже после того, как рейс, летевший из Афин в Вильнюс, развернули в сторону Минска.

После инцидента ряд европейских стран ввел ограничение на полеты белорусских авиакомпаний и рекомендовал своим перевозчикам избегать воздушного пространства республики. Сегодня на встрече президентов Белоруссии и России в Сочи Александр Лукашенко сказал, что привез своему коллеге Владимиру Путину документы, проясняющие ситуацию.

По словам Лукашенко, сейчас идет попытка раскачать ситуацию в стране до уровня протестов, начавшихся после президентских выборов. Путин назвал события после посадки самолета «всплеском эмоций» и заметил, что и без них президентам есть, о чем поговорить.

