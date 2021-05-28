Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Газета РБК пишет, что речь идет о проекте, который ранее закрывался «Север-Юг». Москва и Исламабад подписали соглашение еще в октябре 2015 года. Его строительство откладывалось в госкорпорации Ростех, в качестве причины называли отсутствие договоренности между странами о тарифе. Сейчас Россия и Пакистан подготовили поправки в уже имеющийся договор. Ранее в правительстве исламской республики говорили, что начало строительства запланировано на июль 2021 года.
2021-05-28T18:32:10+03:00
2021-05-28T18:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 28 мая 2021
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