Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Газета РБК пишет, что речь идет о проекте, который ранее закрывался «Север-Юг». Москва и Исламабад подписали соглашение еще в октябре 2015 года. Его строительство откладывалось в госкорпорации Ростех, в качестве причины называли отсутствие договоренности между странами о тарифе. Сейчас Россия и Пакистан подготовили поправки в уже имеющийся договор. Ранее в правительстве исламской республики говорили, что начало строительства запланировано на июль 2021 года.