В Минске сообщили о поступлении нескольких электронных писем о минировании самолета авиакомпании Ryanair

В Следственном комитете утверждают, что все они были отправлены с швейцарского сервиса анонимной почты ProtonMail. Сейчас в ведомстве подробно изучают и анализируют записи переговоров с пилотами, а также проводят иные следственные действия. СК Белоруссии направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по этому делу.

Диспетчеры минского аэропорта указали экипажу на необходимость экстренной посадки, мотивируя это именно получением угрозы о взрыве на борту. Причем позже провайдер сообщил, что соответствующее письмо было отправлено уже после того, как самолет был развернут. Инцидент с рейсом Ryanair стал поводом для ограничений, введенных странами ЕС в отношении белорусских авиакомпаний.