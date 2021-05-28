В Сочи стартовали переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Это уже третья встреча лидеров за год и первая – после обострения отношений Минска с Евросоюзом из-за инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair. Во время открытой части переговоров, Лукашенко пообещал показать российскому коллеге некоторые документы, связанные с этим скандалом и сказал, что идет попытка раскачать ситуацию в стране до уровня протестов, начавшихся после президентских выборов. Путин назвал события после посадки самолета «всплеском эмоций» и заметил, что и без них президентам есть, о чем поговорить. Они должны обсудить, в частности, интеграцию в рамках Союзного государства.
2021-05-28T18:31:02+03:00
2021-05-28T18:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 28 мая 2021
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