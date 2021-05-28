Российские спецслужбы совершили новую массированную хакасскую атаку на американское правительство

На этот раз взлому подверглось федеральное агентство США, которое работает с некоммерческими организациями в области прав человека по всему миру.

О новой хакерской атаке со стороны России сообщила компания Microsoft — хакеры из группировки Nobelium, которые совершили крупнейшую в истории атаку на правительство США через программное обеспечение SolarWind и за которыми стоит Служба Внешней Разведки России, атаковали Американское агентство международного развития — USAID. Взлом был осуществлен через сервис отправки имейлов Constant Contact, которым пользуется USAID. Хакеры разослали от имени агентства фишинговые имейлы в более чем 150 организаций, с которыми сотрудничает USAID, на более чем 3000 учётных записей. С помощью вредоносных программ в этих имейлах преступники смогли получить доступ к внутренним данным этих организаций. Имейлы были разосланы совсем недавно — во вторник, и атака, по слотам Microsoft, продолжается. Более четверти получателей хакерских имейлов являются организации, занимающиеся международным развитием, гуманитарными вопросами и деятельностью в области прав человека — и часто критикуют российских режим и президента Владимира Путина за нарушение прав человека. Эти хакерские взломы являются продолжением многочисленных усилий Nobelium по атаке на правительственные учреждения США, занимающиеся внешней политикой, в рамках сбора разведывательных данных», — заявил вице-президент Майкрософт Том Берт.

Новая хакерская атака со стороны российских спецслужб на американское правительство была осуществлена через несколько дней после того, как Белый дом подтвердил дату и место встречи двухсторонней встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Администрация Байдена пока не прокомментировала инцидент.