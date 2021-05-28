Роспотребнадзор рекомендует привиться от коронавируса даже тем людям, которые уже переболели этой инфекцией

Это нужно сделать через какое-то время после выздоровления.

У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо такие люди защищены. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Там отмечается, что вакцины в свою очередь обеспечивают более надёжную защиту и переболевшим рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.

Также в публикации сказано, что человек может заболеть коронавирусом и после того, как привился. В Роспотребнадзоре отметили, что такие случаи редки возникают в основном у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших меры предосторожности. В ведомстве подчеркнули, что заразившиеся после прививки переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин объявил, что при всей важности вакцинации от коронавируса проводить её в принудительном порядке нельзя.

Руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций депздрава Москвы Алексей Безымянный считает, что вакцинация для переболевших может быть также необходима, как и для всех остальных.

Главврач московской городской клинической больницы №1 имени Пирогова Алексей Свет обращает внимание на рекомендательный характер заявления Роспотребнадзора.

Алексей Свет также считает, что переболевшим лучше пройти вакцинацию. Тем временем, в Ульяновске начались одиночные пикеты против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом пишет издание Znak.com. Оно ссылается на местных правозащитников, по словам которых многие жители восприняли недавний указ исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских как попытку принуждения. В частности, работодателям предписывается перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если число не вакцинированных и не переболевших составляет менее 60%. При этом, как отмечает издание, требование не распространяется на деятельность чиновников и силовиков.



Тем временем, последние исследования западных ученых показывают, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться на годы и даже пожизненно. Об этом пишет газета Нью-Йорк Таймс.

Издание ссылается на два исследования, которые проводились зарубежными учеными с целью понять, как долго держится иммунитет к коронавирусу.

Оба изучали людей, которые болели ковидом около года назад. Согласно данным учёных, которые появились в журнале Nature, клетки костного мозга помнят структуру вируса и могут производить необходимые антитела. Согласно другому исследованию, иммунные клетки продолжают созревать и укрепляться в течение минимум 12 месяцев с момента заражения. Усиление антител происходит и в случае, если пациенты болели с легкими симптомами.

«При первой встрече с вирусом В-клетки быстро размножаются и вырабатывают антитела в больших количествах. Как только острый период инфекции завершается, небольшое количество клеток оседает в костном мозге, постоянно выдавая умеренные уровни антител», — пишет The New York Times. Перевод по сайту Inopressa.ru.

Оказывается, что они становятся еще сильнее в случае, если были усилены вакцинацией: они настолько мощны, что могут сопротивляться даже видоизменённым вирусам. Речь идёт об усилении нейтрализующей способности организма в 50 раз. А вот людям, которые не болели, возможно, понадобится ревакцинация. Слабее, кстати, иммунная система реагировала на вариант вируса из Южной Африки.

Таким образом, иммунитет может сохраняться как более года, так и пожизненно.