«Важные истории»: Замглавы администрации президента Владимир Островенко смог позволить себе 176-метровую квартиру

Издание «Важные истории» публикует сегодня расследование о том, как один из самых непубличных российских чиновников, замглавы администрации президента Владимир Островенко, смог позволить себе 176-метровую квартиру в ведомственном доме в Москве и участок на Рублевке с богатой историей.