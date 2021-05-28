«Важные истории»: Замглавы администрации президента Владимир Островенко смог позволить себе 176-метровую квартиру

Издание «Важные истории» публикует сегодня расследование о том, как один из самых непубличных российских чиновников, замглавы администрации президента Владимир Островенко, смог позволить себе 176-метровую квартиру в ведомственном доме в Москве и участок на Рублевке с богатой историей.
2021-05-28T18:24:29+03:00
2021-05-28T18:24:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:24, 28 мая 2021
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