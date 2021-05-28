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Эксклюзив Эха 18:17, 28 мая 2021

В Сочи в эти минуты должны идти переговоры между Владимиром Путиным и прилетевшим туда Александром Лукашенко

Наблюдатели полагают, что, помимо официально заявленной повестки углубления интеграции, речь пойдет и об инциденте с самолетом компании Ryanair. Он уже привел к прекращению рядом стран авиасообщения с Белоруссией или отказом от использования ее воздушного пространства.

Путин на встрече с Лукашенко назвал события вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций».

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко уже попросил помощи у России в связи с проблемами в экономике.

Одними полетами санкции могут не ограничиться. Идут разговоры о том, что ЕС может ввести санкции против трубопровода Ямал — Европа, по которому через Белоруссию поступает российский газ.

Партнер информационно-консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин в эфире «Эха Москвы» объяснил, что потеря доходов от транзита газа повлияет на белорусский бюджет.

Крутихин добавил, что говорить о белорусской экономике, как о самостоятельной, нет смысла, и она рухнет, если из России не будет поступать дешевая нефть.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что санкции против Белоруссии будут касаться, прежде всего, президента Лукашенко.

По словам Мааса, санкции не будут отменены, пока Лукашенко не изменит свою политику. Ну, а в случае смены власти, Евросоюз обещает Минску помощь на 3 миллиарда долларов. Соответствующий план разработан Еврокомиссией для поддержки демократизации Белоруссии.

Бойкот белорусского воздушного пространства и запрет использования аэропортов многих стран минскими компаниями напрямую бьёт по государственной авиакомпании «Белавиа». «Новая газета» разбиралась , в каком состоянии авиаперевозчик вступает в новые ограничения и каковы его перспективы в таких условиях.

По сведениям Евроконтроля, чаще всего авиационное пространство Беларуси пересекают «Белавиа», «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии». По данным ведомства , через пространство страны пролетает 339 рейсов только на этих направлениях,-пишет «Коммерсантъ».

Лукашенко на фоне ситуации с бортом Ryanair заявил, что идет попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня прошлого августа (после президентских выборов)  


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