Европейский вещательный союз приостановил членство белорусской — теле радиовещательной компании

Через две недели решение вступит в силу.

Белоруссия должна дать ответ. Какой именно в заявлении пресс-службы союза не сообщается. По всей видимости речь идет об объяснениях по поводу обвинений, которые были выдвинуты против страны. Коллеги выразили обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Белоруссии, отметив, что ее ухудшение прогрессирует. В частности, они осудили трансляцию в эфире БГТРК признаний задержанных властями Романа Протасевича и Софьи Сапеги. Вещатели не сомневаются, что они сделаны под давлением. Этот контент был назван «внушающим серьезные опасения». Ранее объединение европейских телекомпаний требовало освободить арестованных после экстренной посадки самолета белорусских оппозиционеров, равно как и задержанных ранее, осудив при этом, «случаи пыток и бесчеловечного обращения с ними». Властям напомнили и закрытое за несколько дней до ареста Протасевича издания TUT.BY.

В марте Европейский вещательный союз не допустил белорусскую группу «Гласы з места» на Евровидение, обвинив музыкантов в том, что их песня «Я научу тебя плясать под дудочку» чересчур политизирована.