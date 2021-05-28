Бывшие полицейские, которые, по версии следствия, подбросили наркотики Голунову, получили длительные сроки заключения

Бывшие полицейские, которые, по версии следствия, подбросили наркотики Ивану Голунову, получили длительные сроки заключения. Ключевому фигуранту – Игорю Ляховцу, которого гособвинение считает организатором преступления – назначили 12 лет колонии.

В зале Мосгорсуда, где на протяжении полугода проходили слушания, практически не было пустых мест. Их заняли многочисленные журналисты, а также родственники пятерых обвиняемых. Четверо из них – помимо Ляховца это Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов – были в так называемом аквариуме, с наручниками на руках. Пятый фигурант – Денис Коновалов – сидел рядом с местами для зрителей: он единственный, кто признал вину и находился под домашним арестом. Однако в результате Коновалову назначили 5 лет реального заключения: приставы надели на бывшего полицейского наручники и отправили в аквариум. Правда, отдельный от остальных осужденных. Уметбаев, Сергалиев и Феофанов получили по 8 лет колонии. Всем обвиняемым, помимо этого, запретили занимать должность в МВД на различные сроки, также их лишили званий.

Журналист Иван Голунов, проходивший потерпевшим по делу задерживавших его полицейских, высказал мнение, что расследование еще не окончено, поскольку не найден заказчик.

Кроме того, Мосгорсуд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова – согласно приговору, каждый из пяти обвиняемых должен выплатить журналисту по 1 млн рублей.

Осужденные экс-полицейские являлись сотрудниками УВД по Западному административному округу. Они задержали Голунова в июне 2019 года по подозрению в попытке сбыта наркотиков. МВД тогда опубликовало фотографии, сделанные якобы в доме журналиста: их сопровождала подпись о выявленной нарколаборатории. Однако затем ведомство признало, что почти все снимки сделаны не в доме Голунова. В его поддержку развернулась общественная кампания. На ее фоне уже спустя пять дней с журналиста сняли все обвинения.

Начальник УВД по Западному округу и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков после случившегося были уволены указом президента. Сами фигуранты дела о подбросе Голунову наркотиков были задержаны только спустя несколько месяцев, в начале 2020 года. Им вменили фальсификацию доказательств, незаконный оборот наркотиков и превышение должностных полномочий.

Голунов сообщил, что полностью удовлетворен приговором, в то же время защита бывших полицейских намерена его обжаловать.

Генеральный директор издания «Медуза», которое российские власти недавно признали иноагентом, Галина Тимченко считает приговор для бывших полицейских справедливым, однако не надеется на улучшение ситуации с гражданскими правами в России.

По словам Галины Тимченко, несмотря на безнадежность ситуации, российским журналистам все же не стоит опускать руки. Одним из ярких участников общественного резонанса, связанного с делом Голунова, был сотрудник ВГТРК, а ныне еще и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Тот самый, который, сославшись на сотрудника правоохранительных органов, как он тогда написал, «опера из девяностых», сообщил о том, что Голунов якобы занимался сбытом наркотиков. Сегодня Медведев считает наказание для бывших полицейских адекватным, но полагает, что в приговорах может прослеживаться профилактическая мотивация.

Андрей Медведев также считает, что кроме пятерых осужденных наказанию должны быть подвергнуты все вышестоящие начальники, которые с большой вероятностью были осведомлены о практике подброса наркотиков. Профилактическую мотивацию не исключает и глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев, по мнению которого приговоры по делу Голунова могут служить хорошим предостережением для сотрудников МВД, занимающихся фабрикацией уголовных дел.

Валерий Фадеев согласен с тем, что мощная общественная кампания в защиту журналиста могла повлиять на суровость приговора для бывших полицейских.

А вот журналист Николай Сванидзе допускает, что суровые приговоры бывшим полицейским могут и не отразиться на практике фабрикации уголовных дел в России.

Сванидзе отмечает, что журналисты, которых в России преследуют по тем или иным мотивам, как правило, бывают осуждены, если не возникает широкий резонанс, как это было в случае с Иваном Голуновым.