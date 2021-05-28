Глава СПЧ Фадеев: Суровые приговоры экс-полицейским по делу Голунова послужат хорошим предостережением для других

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев допускает, что приговоры экс-полицейским по делу Ивана Голунова могут послужить хорошим предостережением для сотрудников МВД, занимающихся фабрикацией уголовных дел. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не знаю прецедентов таких суровых наказаний за подбрасывание наркотиков. Это очень важное дело, и что приговоры очень серьезные и значительные — и разжалование, и сроки, и штраф. Я надеюсь, что этот приговор очень серьезно повлияет на этот «вид деятельности» — подбрасывание наркотиков. Это очень важный прецедент», — сказал он.

В.Фадеев согласен с тем, что мощная общественная кампания в защиту журналиста могла повлиять на суровость приговоров для бывших полицейских.

«Конечно, повлияла, потому что тут ничего уже нельзя было скрыть. Тут и общественная активность привела к тому, что дело было абсолютно публичным. И активность самого Голунова: то, что он не удовлетворился тем, что он оказался на свободе, а продолжал долбить правоохранительную систему, чтобы добиться окончательного справедливого результата», — отметил он.

Московский городской суд назначил наказание от 5 до 12 лет колонии общего режима бывшим сотрудникам полиции за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста Ивана Голунова.