Представитель Депздрава Москвы: Вакцинация для переболевших коронавирусом так же необходима, как и всем остальным

Руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный считает, что вакцинация для переболевших коронавирусом может быть так же необходима, как и всем остальным. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сегодня на сайте «Российской газеты» появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

«Это очень правильная рекомендация, связанная с тем, что у переболевших уровень антител со временем снижается, и сказать с уверенностью, что переболевший человек не заболеет повторно, нельзя. Так как и международные исследования показывают вероятность и конкретные случаи заболевания среди переболевших. Поэтому вакцинация остается сейчас основным способом профилактики COVID-19. Вакцинацию можно не проходить тем, у кого уровень антител высокий, а если он снижается, то стоит обезопасить себя и пройти вакцинацию», — сказал А.Безымянный.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинированные люди в случае заражения коронавирусом переносят заболевание в гораздо более легкой форме.