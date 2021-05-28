Жителя Оренбургской области обвинили в организации митинга из-за плакатов о ремонте школы

Их, как пишет сайт «Медиазона», дети принесли на линейку. Помимо протокола об акции без подачи уведомления, родителю также вменили вовлечение в митинги несовершеннолетних.

Как сообщала местная пресса, здание школы в селе Александровка еще в 2019 году признали аварийным и учеников перевели в бывший интернат, где было холодно зимой. Директор говорила, что из-за нехватки финансирования решение проблемы застопорилось. Вскоре после инцидента на линейке министр образования региона на совещании с губернатором пообещал, что работы закончат к октябрю.