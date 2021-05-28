ФСБ отчиталась о разгроме саратовской ячейки украинской экстремистской группы «М.К.У.»

В сообщении пресс-службы говорится, что силовики смогли пресечь деятельность молодежной радикальной группы сторонников идеологии массовых убийств – ее деятельность координировалась с территории соседней страны. 14 человек были задержаны. Они дают признательные показания. По данным ФСБ, в их домах изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи и переписку с кураторами.

В конце апреля спецслужба уже сообщала о задержании 16 участников группировки в десятке российских городов.