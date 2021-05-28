Адвокат задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги смог посетить ее в СИЗО

По словам Александра Филановича, его подзащитная выглядит «бодрой и здоровой» и надеется а скорейшее разрешение ситуации.

Ранее суд в Минске отклонил жалобу на задержание Сапеги. Ее задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии – офицально об обвинениях ничего не говорится. «Новая газета» со ссылкой на источники писала, что речь идет об организации массовых беспорядков после президентских выборов.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», при задержании в аэропорту Минска Сапега даже не находилась в розыске.