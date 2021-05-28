Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании

Организаторы «Евровидения» называют причиной текущую ситуацию с ухудшением свобод и прав журналистов в стране. Ранее союз осудил задержание оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и потребовал его немедленно освободить. Прежде чем решение приостановки вступит в силу, у Белтелерадиокомпании будет две недели на то, чтобы дать ответ.
2021-05-28T17:05:16+03:00
2021-05-28T17:05:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 28 мая 2021
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