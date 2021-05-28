Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании

Организаторы «Евровидения» называют причиной текущую ситуацию с ухудшением свобод и прав журналистов в стране. Ранее союз осудил задержание оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и потребовал его немедленно освободить. Прежде чем решение приостановки вступит в силу, у Белтелерадиокомпании будет две недели на то, чтобы дать ответ.