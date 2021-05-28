В России до конца года могут на законодательном уровне запретить целый ряд пластиковых товаров

В правительстве обещали помочь бизнесу, который потеряет из-за этого прибыль.

В правительстве уже начали работу по подготовке поправок, которые запретили бы использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, вроде цветного пластика, одноразовой пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко, добавив, что позволять и дальше наращивать производство такой продукции больше нельзя.

Заместитель главы правительства пообещала, что в интересах бизнеса, который выпускает подобные материалы, власти введут переходный период и разработают меры поддержки, которые помогут предпринимателям переквалифицировать свои производства.

Абрамченко отметила, что сейчас правительство намерено создать систему управления отходами, которая бы позволила пускать на переработку более половины из них. По словам вице-премьера, необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы граждане почувствовали результат к 2024 году.

Как ранее сообщало агентство РБК интернет-сервис Superjob провёл опрос, согласно которому более 80-ти процентов россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды.